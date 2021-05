Cham: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein alkoholisierter Autofahrer krachte gestern Abend im Landkreis Cham zuerst gegen einen Baum und dann gegen ein paar Zäune.

Am Donnerstagabend geriet auf einer Straße von Weiding in Richtung Dalking ein 27-jähriger Subaru-Fahrer ins Schleudern und prallte dort gegen einen Baum. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und krachte etwa 300 Meter weiter in die Zäune von zwei Anwesen. Dort blieb der Subaru mit Totalschaden liegen und musste abgeschleppt werden. Der Mann blieb dabei unverletzt. An seinem Fahrzeug jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 €. Bei den Zäunen und dem Baum entstand ein Schaden von etwa 6000 €.

Bei dem Mann wurde Alkoholeinfluss festgestellt, weswegen die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

PI Cham/JM