Cham: Über 6 Mio. Euro Förderung für Hochbauprojekte

Der Landkreis Cham und seine Kommunen bekommen über sechs Millionen Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich. Das hat der Landtagsabgeordnete Dr. Gerhard Hopp (CSU) heute bekannt gegeben. Mit dem Geld sollen 23 Hochbauprojekte im gesamten Landkreisgebiet gefördert werden.

Vor allem Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen fallen unter die Förderung. Bayernweit erhalten Kommunen in diesem Jahr rund 650 Millionen Euro aus staatlichen Mitteln und damit 50 Millionen mehr als im Vorjahr.er.

"Grundlage ist die kommunale Hochbauförderung nach Artikel 10 des Finanzausgleichsgesetzes. Sie soll gewährleisten, dass in allen Regionen Bayerns in etwa die gleiche kommunale Infrastruktur angeboten werden kann. Die gestiegenen Zuweisungen erlauben es unseren Kommunen unaufschiebbare Investitionen im Schulhausbau und beim Bau von Kindertageseinrichtungen schnellstmöglich in Angriff zu nehmen“p: , teilt der Landtagsabgeordnete in einer Pressemitteilung.

Die Förderung sei ein wichtiger Eckpfeiler beim Erhalt und beim Bau von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, so Dr. Hopp weiter. „Der Freistaat zeigt sich damit wieder als verlässlicher Partner und Förderer unserer Kommunen. Die staatliche Förderung ist deutlicher Beweis für verantwortungsvolles politisches Handeln: Egal ob Neubau-, Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen – ohne diese zusätzlichen Mittel wären viele wichtige Projekte vor Ort nicht umsetzbar“.