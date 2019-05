Cham: Schlägerei in Disko

Wieder einmal kam es in einer Discothek in der Rodinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen, die mit einem Nasenbeinbruch, Platzwunden, mehreren Hämatomen sowie Weichteilverletzungen im Gesichtsbereich endete. Die Tat ereignete sich am Samstag in den frühen Morgenstunden. Zuvor war es zwischen einem 25-Jährigem und anderen Personen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im Anschluss kam es auf dem Parkplatz zu der tätlichen Auseinandersetzung, wobei die Täter nach der Tat flüchteten. Die Polizei ermittelt nach den Flüchtigen, von denen einer ein Baseballcap trug. Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Cham entgegen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cham