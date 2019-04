Cham: Quadfahrer ohne Helm bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 30-jähriger Chamer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag zu. Der gebürtige Kosovare war mit seinem nicht zugelassenen Quad in Cham – Katzberg unterwegs. Offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und touchierte einen Stromkasten. Da der Mann keinen Sturzhelm trug wurde er schwer verletzt ins Chamer Krankenhaus eingeliefert. Sowohl am Quad als auch am Stromkasten entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro.

Polizeimeldung