Cham: PCR Testzentrum am Pfingstmontag geöffnet

Wer an den Feiertagen in Cham einen Corona-Schnelltest braucht, kann diesen im PCR-Testzentrum durchführen lassen.

Wie das Landratsamt mitgeteilt hat, ist das Testzentrum in der Osserstraße am Pfingstmontag, den 24.05.2021 von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. An Fronleichnam, den 03. Juni, ist es geschlossen.

Eine ständig aktualisierte Auflistung aller Testmöglichkeiten (inklusive Schnelltestmöglichkeiten und Apotheken) im Landkreis Cham finden Sie unter folgendem Link: https://www.landkreis-cham.de/aktuelles-nachrichten/testmoeglichkeiten-im-landkreis-cham/

Quelle: Landratsamt Cham / KH