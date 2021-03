Cham: Landrat will inzidenzunabhängige Strategien

Im Landkreis Cham dürfen ab nächster Woche alle Abschlussklassen wieder in die Schule. Für die übrigen Jahrgangsstufen und Schularten ist weiterhin Distanzunterricht angesagt. Chams Landrat arbeitet laut eigenen Aussagen aktuell daran, inzidenzunabhängige Strategien zu entwickeln. Er sei mit Vertretern von Gesundheits- und Kultusministerium sowie Experten von LGL und Kliniken in Gesprächen. Dabei gehe es vor allem um sichere und kindsgerechte Testverfahren, zum Beispiel mit Gurgeltests.

Wie es künftig mit den Schulen weitergeht, wird im Laufe der nächsten Woche entschieden. Landrat Franz Löffler: „Zusammen mit den Landräten der Grenzregion bemühen wir uns um Strategien, bei denen es nicht alleine auf die Sieben-Tage-Inzidenz als Entscheidungsgrundlage ankommt. Da aber kaum jemand bewusst ein Ansteckungsrisiko in Kauf nehmen möchte, kann das nur in Verbindung mit tagesaktuellen und sicheren Tests auf der einen Seite und einer schnellstmöglichen Immunisierung der Bevölkerung auf der anderen Seite funktionieren. Priorität haben jetzt zunächst die Schulen, vor allem die Grundschule, weil gerade für die Jüngsten die Klassengemeinschaft eine große Rolle spielt. Ich bin derzeit in intensiven Gesprächen mit Vertretern von Gesundheits- und Kultusministerium sowie Experten von LGL und Kliniken, um sichere und kindgerechte Testmöglichkeiten, z.B. im Poolingverfahren mit Gurgeltests zu erreichen. Die Lehrkräfte an den Grundschulen sind bereits mit Testkits ausgestattet und in der Anwendung geschult. Außerdem sind alle Grundschullehrkräfte und Erzieher, die das wollten, geimpft.

Impfquote von 8,6 Prozent im Landkreis Cham

Die Impfungen im Landkreis Cham schreiten voran: Es wurden bereits über 15.000 Impfdosen verabreicht. Zum Stand 11. März 2021 haben 10.497 Menschen die erste Impfung und 4.680 bereits die zweite Impfung erhalten. Das entspricht einer Impfquote von 8,6 Prozent (Anteil der Erstgeimpften an der Gesamtbevölkerung).

Die bisherigen Einschränkungen insbesondere im Bereich der privaten Kontakte, der nächtlichen Ausgangssperre, beim Sport, beim Einzelhandel sowie bei Teilen der außerschulischen Bildung und Musikschulen bleiben aktuell bestehen. Eine Lockerung dieser Einschränkungen in diesen Bereichen ist erst möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 an drei folgenden Tagen hintereinander unterschritten hat.

MeS/ Landratsamt Cham