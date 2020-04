Cham: Kulturveranstaltungen für Mai verschoben

Durch die Corona-Krise ist es wahrscheinlich, dass auch im Mai Veranstaltungen nicht stattfinden können. Die Stadt Cham hat einige kulturelle Veranstaltungen deshalb bereits jetzt verschoben.

Folgende von der Stadt Cham organisierten Veranstaltungen für den Monat Mai werden verschoben:

Litera-Tour 1 (von 01. Mai 2020 auf 30. April 2021)

(von 01. Mai 2020 auf 30. April 2021) Litera-Tour 2 (von 02. Mai 2020 auf 01. Mai 2021)

(von 02. Mai 2020 auf 01. Mai 2021) Litera-Tour 3 (von 07. Mai 2020 auf 07. Mai 2021)

(von 07. Mai 2020 auf 07. Mai 2021) Litera-Tour 4 (von 08. Mai 2020 auf 08. Mai 2021)

(von 08. Mai 2020 auf 08. Mai 2021) Rathauskonzert Don & Giovannis (von 10. Mai 2020 auf 07. März 2021)

(von 10. Mai 2020 auf 07. März 2021) Oh Maria Heimatland mit Monika Drasch ( von 14. Mai 2020 auf 20. Mai 2021)

Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ticket/s bitte zum Ersatztermin mitbringen.

Wenn der Ersatztermin nicht wahrgenommen werden kann:

Online-Käufer senden bitte Bestellnummer und Ticketnummer (auf dem Ticket oben links neben dem Strichcode) per E-Mail an ticket@okticket.de Stichwort: „Ticket-Rückgabe wegen Terminverlegung“. Ticketpreis-Rückerstattung erfolgt bis 2 Wochen nach dem ursprünglichen Veranstaltungstermin in voller Höhe auf das bei der Bestellung angegebene Konto. Spätere Ticket-Rückgaben werden nach der allgemeinen Stornoregelung der AGB behandelt. Bei der Buchung entstandene Bearbeitungsgebühren können leider nicht erstattet werden.

Bei einer im VVK gekauften Karte

Über Vorverkaufsstellen von okticket.de erworbene Karten können bis zu zwei Wochen nach dem ursprünglichen Veranstaltungstermin, bzw. spätestens nach Wiederöffnung der im Zuge der Ausgangsbeschränkungen geschlossenen VVK-Stelle nur dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Pressemitteilung Stadt Cham