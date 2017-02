Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet von einem Brand in Cham. Durch das Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bäumlstraße wurde eine Person verletzt- sie zog sich starke Brandverletzungen zu. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen.

Die Polizei berichtet:

Heute, gegen 12.15 Uhr, teilten Nachbarn der Integrierten Leitstelle Regensburg eine Verpuffung im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses mit. Eine Person, ein 22-jähriger Mann, der sich darin aufhielt, erlitt dabei schwere Brandverletzungen und wurde von den Rettungskräften in eine Spezialklinik gebracht. Alle übrigen Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die eingesetzten Feuerwehren aus Cham, Katzberg, Katzbach bei Loibling und Altenmarkt brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und befreiten den Kellerraum von den Rauchgasen.

Die KPI Regensburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aussagen hierüber können noch nicht getroffen werden. Ebenso können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

