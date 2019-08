Cham: Gleich mehrere Körperverletzungen vor Chamer Diskothek

Am Sonntag, 25.08., um 02.40 Uhr, wurde ein 23-jähriger Mann von drei unbekannten Tätern auf dem Parkplatz einer Chamer Diskothek angehalten und von zweien der Täter ins Gesicht geschlagen.

Die Täter hatten sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt.

Ein 32-jähriger Mann hatte am Sonntag, 25.08., gegen 03.10 Uhr, in einer Chamer Diskothek von einem unbekannten Täter einen Schlag gegen den Oberschenkel erhalten. Auch hier sind noch weitere Ermittlungen zur Tataufklärung notwendig.

Ein 31-jähriger Mann hatte am Sonntag, 25.08., gegen 03.20 Uhr, einem 24jährigen Mann in einer Chamer Diskothek einen Fußtritt verpasst. Bereits kurz zuvor hatte derselbe Täter eine 22-jährige Frau auf dem Diskothekenparkplatz mit der Hand am Hals gepackt. Doch damit nicht genug, hatte der Täter auch noch einen 28-jährigen Diskothekenangestellten mit unflätigen Ausdrücken beleidigt, weshalb den Mann nun mehrere Strafanzeigen erwarten.

