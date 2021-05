Cham: Fahrplanwechsel im ÖPNV nach den Pfingstferien

Im Landkreis Cham kommt es nach den Pfingstferien zu einer größeren Anpassung im ÖPNV im Bereicht Waldmünchen/Cham. Betroffen sind ab dem 7. Juni 2021 folgende Buslinien:

420 Cham – Willmering – Kolmberg – Geigant – Waldmünchen

431 Rötz – Geigant – Häuslarn – Waldmünchen

450 Waldmünchen – Herzogau – Gleißenberg – Furth im Wald

Das Landratsamt bittet die Schüler und Fahrgäste, sich rechtzeitig über die neuen Fahrzeiten zu informieren.

Ziel der Anpassungen ist eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger Bus und Bahn. Mit dem neuen Bahn-Bus-Betriebskonzept kann zwischen Waldmünchen und Cham in der Hauptverkehrszeitlage sogar nun ein Stundentakt mit guten überregionalen Anschlüssen in Cham angeboten werden. Zudem wird die Anbindung der Realschule Waldmünchen in den Schülerzeitlagen elementar verbessert. Bei der Oberpfalzbahn-Ankunft um 7.49 Uhr in Waldmünchen am Bahnhof kommt ein Zubringerbus zum Schulzentrum zum Einsatz.

Die ab 7. Juni maßgeblichen Fahrpläne sind auf der Homepage des Landkreises unter https://www.landkreis-cham.de/breitband-kreiswerke/kreiswerke-cham/mobilitaet/busverbindungen/ zu finden, aber auch im Fahrplanaushang vor Ort. In allen Online-Auskunfts-Systemen und APP-Diensten sind die Fahrpläne erst kurz vor Gültigkeit online. Auskunft erteilen die Kreiswerke – Sparte Mobilität – unter der Telefonnummer 09971/78-480.

Quelle: Landratsamt Cham / KH