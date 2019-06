Cham: Elefanten waren in der Stadt unterwegs

Ein ungewöhnlicher Anblick hat sich heute den Menschen in Cham geboten. Mehrere Elefanten waren in der Mittagszeit ausgebüchst und kurzzeitig durch die Stadt gewandert.

Ein Video hat sich heute in diversen Whatsapp-Gruppen verbreitet. Es zeigt wie ein Elefant neben der Straße läuft und dabei zumindest die meiste Zeit den Gehweg benutzt.

Laut Polizeibericht waren es aber sogar mehrere Tiere, die in der Stadt herumgelaufen sind.

Der Polizeibericht:

Am Montag, 24.06.2019, gegen 13.20 Uhr, erreichte die Chamer Polizei ein erstaunlicher Anruf des örtlichen Kreisbrandinspektors. Dieser befuhr gerade die Janahofer Straße in Cham auf welcher drei Elefanten herumliefen. Die Elefanten waren nach seinen Angaben gemächlich unterwegs, der Verkehr fuhr in sehr langsamen Tempo an den Tieren vorbei, diverse Autofahrer wendeten jedoch lieber vorsichtshalber. Eine Polizeistreife machte sich auf den Weg um diesen nicht ganz alltäglichen Einsatz zu bewältigen. Ein Einschreiten seitens der Beamten war jedoch nicht mehr erforderlich – Angestellte des unmittelbar neben der Janahofer Straße kampierenden Zirkus hatten die Tiere bereits wieder eingefangen und in ihr Gehege verbracht.

Nach polizeilichen Erkenntnissen kam niemand zu Schaden und es lag auch zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung des Straßenverkehrs vor.