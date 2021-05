Cham: Digitales Angebot am Internationalen Museumstag am 16. Mai

Die über 30 Museen im Landkreis Cham sind vorbereitet auf eine baldige Öffnung, sobald es die Situation rund um die Coronavirus-Pandemie zulässt. Zum Internationalen am 16. Mai präsentiert sich im Landkreis Cham ein vielfältiges digitales Angebot. Alle sind eingeladen mit nur einem Klick die Vielfalt der Museumslandschaft zu entdecken. Ob große oder kleine Häuser, auf dem Land oder in der Stadt, weit weg oder ganz in der Nähe – der Internationale Museumstag bietet die Möglichkeit Museen kennenzulernen, Objekte genauer unter die Lupe zu nehmen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Landrat Franz Löffler sieht in ihnen Wissensspeicher der Heimat:

Die Museen im Landkreis Cham bergen eine Fülle historischer Objekte und spiegeln gelebte Traditionen. In unseren lokalen Museen und volkskundlichen Sammlungen wird die Geschichte der Region, ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung lebendig.

Audioguides gibt es zum Geschichtserlebnis Burgruine Runding, das jederzeit frei zugänglich ist, dem WeltKunstMuseum Altrandsberg, dem Pfingstritt-Museum in Bad Kötzting, dem Oberpfälzer Handwerksmuseum Rötz-Hillstett und dem Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut. Einen virtuellen Rundgang kann man durch das Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen und durch das Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut machen ebenso wie einen Rundflug über die Burgruine Runding. Alles von zuhause aus und wetterunabhängig. Die digitalen Angebote sind auf der Website des Landkreises zu sehen unter www.landkreis-cham.de/kultur.