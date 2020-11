Cham: Corona-Teststation Osserstraße verlängert Öffnungszeiten

Das Landratsamt des Landkreises Cham informiert über die Öffnungszeiten des Corona Testzentrums in der Osserstraße. Das stationäre Testzentrum in Cham ist ab sofort länger geöffnet. Die Öffnungszeiten der Einrichtung in der Osserstraße 22 finden Sie unten:

Montag bis Mittwoch: 7 bis 18 Uhr

Donnerstag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr

Samstag: 7 bis 18 Uhr

Die Öffnungszeiten des mobilen Testzentrums, Cham, Further Straße 10 (gegenüber vom Volksfestplatz) ändern sich nicht: Montag bis Mittwoch, Freitag und Samstag 10 bis 15 Uhr; Donnerstag 13 bis 18 Uhr

Für beide Testzentren gilt wie bisher:

Das Landratsamt weist ausdrücklich auf die zugelassenen Parkmöglichkeiten am Volksfestplatz bzw. dem gegenüberliegenden Parkplatz an der Further Straße hin und bittet, diese zu nutzen (Anfahrt über die Further Straße). Die mobile Teststation befindet sich in Sichtweite gegenüber vom Volksfestplatz (Further Straße 10). Der kurze Fußweg vom Volksfestplatz zur stationären Teststation Osserstraße 22 ist ausgeschildert.

Bei der stationären Teststation Osserstraße 22 ist nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen (v. a. für Menschen mit Behinderung, Familien mit Kleinkindern) vorhanden.

Daneben weist das Landratsamt daraufhin, dass in und vor den Testzentren Maskenpflicht besteht und das Abstandsgebot (1,5 m) gilt.

Zudem ist zu beachten, dass 15 Minuten vor dem Test nicht gegessen, getrunken, geraucht oder Zähne geputzt werden soll.

Pressemitteilung Landkreis Cham / MF