Cham: Corona Hilfsnetzwerk gestartet

Wer braucht Hilfe beim Einkaufen oder hat einfach nur eine Frage?

Das Coronavirus versetzt mittlerweile auch den Landkreis Cham in den Ausnahmezustand. Viele Menschen, die zur Risikogruppe zählen oder gar unter Quarantäne stehen, sehen sich in ihrem Alltag großen Einschränkungen ausgesetzt, da sie ihr Zuhause nicht mehr verlassen sollen bzw. dürfen. Gleichzeitig zeigen noch mehr Menschen Solidarität und erklären ihre Bereitschaft, bei Einkäufen, Botengängen und allem Weiterem zu helfen. Auch das Chamer Bündnis für Toleranz und Menschenrechte will seinen Beitrag dazu leisten, einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken und gleichzeitig diejenigen Menschen zu unterstützen, die jetzt auf unsere Hilfe angewiesen sind.