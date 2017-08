Am Donnerstag (03.08.17) in den frühen Morgenstunden kam es zu einem Brand in einer Gaststätte im Churpfalzpark Loifling. Gegen 4:30 Uhr brach dort in einem Vorraum der Küche aus bisher unbekanntem Grund ein Feuer aus. Vermutet wird derzeit ein technischer Defekt. Da Brandwände vorhanden waren, konnte sich das Feuer nicht auf die Gaststätte ausbreiten und durch die Feuerwehren schnell gelöscht werden. Lediglich unter der Dachabdeckung waren Glutnester zu finden, welche durch das Abdecken des Blechdachs unter erschwerten Bedingungen eingedämmt werden konnten.

Im Einsatz waren sechs Freiwillige Feuerwehren der Region mit ihren Führungskräften sowie der Rettungsdienst. Der Schaden liegt nach vorläufigen Schätzungen über 100.000 Euro. Die Sachbearbeitung hat die PI Cham.

PM/MB