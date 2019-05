Cham: Bombendrohung im Landratsamt

Offenbar hat es in den frühen Morgenstunden am heutigen Freitag (3.5.) in Cham eine Bombendrohung gegeben. Nach ersten Informationen scheint das Landratsamt Cham betroffen zu sein. Die Einsatzkräfte der Polizei sind etwa um 7:40 Uhr zum Einsatzort ausgerückt.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz bestätigt, ist am Morgen offenbar ein Schreiben in Neukirchen eingegangen, in dem eine Drohung gegen das Landratsamt ausgesprochen worden sein soll.

Nach unseren Informationen wurde das Landratsamt vorsorglich geräumt.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

MF