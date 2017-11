Cham: BMW gestohlen

In einem Zeitraum von vier Stunden wurde in der Nähe des Krankenhauses in Cham ein Auto gestohlen. Drei Stunden später konnte es geortet und gefunden werden – wer den BMW entwendet hat, ist bislang unklar.

Am Freitag, den 10.11.17, im Zeitraum zwischen 16 Uhr bis 20.30 Uhr, wurde ein Pkw, Marke BMW, von einem Parkplatz in der Nähe des Krankenhauses Cham durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Das Fahrzeug konnte jedoch geortet werden und wurde durch Polizeibeamte gegen 23.45 Uhr in Cham in der Tiergartenstraße wieder aufgefunden. Das Fahrzeug, das einen Zeitwert von ca. 30.000 Euro hat, wurde zur Durchführung von Spurensicherungsmaßnahmen sichergestellt.

PM/EK