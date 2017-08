Ein Gast auf dem Chamer Volksfest hätte sich den Bierzeltbesuch sicher anders vorgestellt: Wie die Polizei berichtet, hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag (6.8) den Fahrzeugschlüssel des Mannes entwendet. Anschließend machte er sich mit dem zugehörigen Auto, einem Ford Mustang, aus dem Staub. Die Kripo Regensburg bittet jetzt um Hinweise.

Die Polizei berichtet:

Während des Aufenthalts des Geschädigten im Bierzelt auf dem Chamer Volksfest am Sonntag, 06.08.2017, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 23.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter aus dessen mitgeführten Behältnis den Fahrzeugschlüssel und machte sich schließlich mit dem Pkw, Ford Mustang, mit Chamer Zulassung, aus dem Staub. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen gelben Ford Mustang Cabriolet mit einem schwarzen Verdeck. Das Fahrzeug hatte einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Wer hat das Fahrzeug am Sonntag, 06.08.2017, nach 21.00 Uhr, oder evtl. an den Folgetagen gesehen?

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888.

PM/MF