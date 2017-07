Die Polizei sucht derzeit nach einem 67-jährigen Mann aus Cham. Edgar Kimmel verließ am Donnerstag gegen 10 Uhr sein Haus in der Danziger Straße im Chamer Stadtteil Nunsting, mit dem älteren Herrenfahrrad, Farbe silber und grau, in eine nicht bekannte Richtung. Bisher kehrte er nicht zurück.

Die eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Polizeihunden, der Rettungshundestaffel Bayerwald, einem Polizeihubschrauber und der Wasserwacht blieben ohne Erfolg. Edgar Kimmel hat eine normale Statur, ist 173 Zentimeter groß und ist Bartträger. Er trug eine olivfarbene Hose und ein dunkelgrünes Shirt. Hinweise auf den Vermissten nimmt die Chamer Polizei Tel. 09971/85450 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

PM/MF