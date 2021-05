Cham: 100 Trösterteddys für Notaufnahme

Über diese Gäste freut sich in der Chamer Notaufnahme vermutlich jeder. 100 Teddys sind jetzt eingezogen. Sie sollen die Tränen der Kinder stillen, die in der Notaufnahme der Sana Kliniken des Landkreises Cham versorgt werden müssen.

100 Teddys ziehen in die Sana Kliniken des Landkreises Cham ein. Sie sollen die Tränen der Kinder stillen, die in der Notaufnahme der Sana Kliniken des Landkreises Cham versorgt werden müssen. Corinna Steffl von der Kinderhilfe Eckental GmbH hat die von der Raiffeisenbank Chamer Land eG gestifteten Teddybären mit nach Cham gebracht, die Thomas Koch und Reinhard Paulus, Vorstände der Raiffeisenbank Chamer Land eG, an den Ärztlichen Direktor Dr. Florian Stadler übergaben.

„Hoffentlich kommen sie nicht oft zum Einsatz, aber wenn, dann sollen sie auf jeden Fall Trost spenden“, dass wünschen sich Thomas Koch und Reinhard Paulus von der Raiffeisenbank Chamer Land eG, die diese Spende am Mittwochmorgen an den Ärztlichen Direktor übergeben. Die Raiffeisenbank unterstützt immer wieder Institutionen und Vereine in der Region, deshalb sind sich Koch und Paulus sicher, mit den gestifteten Teddys Gutes bewirken zu können. „Lachende Kinderaugen sind durch nichts zu ersetzen“, so Paulus, der weiß, dass vor allem in der ungewohnten Krankenhaussituation eine Ablenkung durch ein Kuscheltier helfen kann. Auch Koch ist sich sicher, dass diese Spende den Richtigen zu Gute kommt.

Dies bestätigt auch Corinna Steffl von der Kinderhilfe Eckental, über die die Teddys organisiert wurden. Viele Eltern haben ihr berichtet, dass der Trösterteddy ständiger Begleiter der Kinder wurde.

Den Dank seitens der Sana Kliniken des Landkreises Cham spricht Dr. Florian Stadler, Ärztlicher Direktor, den Vertretern der Raiffeisenbank Chamer Land eG aus. Er freut sich, dass nun 100 Teddys in die Sana Kliniken des Landkreises Cham einziehen und im Fall der (Not-) Fälle zum Einsatz kommen.

PM Sana Kliniken des Landkreises Cham / MeS