Burgweinting: Mehrere Fahrraddiebstähle – Zeugen gesucht

In Burgweinting wurden am Samstag mehrere Fahrräder in Burgweinting gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag in den Morgenstunden in der Minervastraße und im Larenweg insgesamt sechs Fahrräder. Die Räder standen größtenteils in unversperrten Garagen.

Der Gesamtwert der erbeuteten Fahrräder liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Mutmaßlich wurde das Diebesgut im Laderaum eines Fahrzeuges verstaut und abtransportiert. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte bemerkt haben.

Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

Polizeimeldung PI Regensburg Süd