Burgweinting: Brand einer Tiefgarage

Am Mittwochabend, 05.06.19, ist gegen 23:40 Uhr ein Brand in einer Tiefgarage in Burgweinting gemeldet worden. Zwei Personen sind dabei verletzt worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr kam dichter schwarzer Rauch aus den Zugängen und Lüftungsöffnungen. Über drei verschiedene Zugänge gingen drei Atemschutztrupps der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Glücklicherweise waren keine Personen in der Garage.

Zeitgleich wurden die über der Tiefgarage liegenden Wohngebäude kontrolliert und geräumt. Wegen des großen Personalbedarfs für diese simultan ablaufenden Maßnahmen wurde die FF Hartig zur Einsatzstelle alarmiert und der Löschzug Weichs besetzte die Feuerwache in der Greflinger Straße für weitere Einsätze.

Da die Frauen und Männer der Feuerwehr, ganz gleich ob Berufsfeuerwehr oder Freiwillige Feuerwehr, solche Brandsituationen immer wieder trainieren, war der Brand von mehreren Autos 30 Minuten nach Eingang des ersten Anrufs in der Integrierten Leitstelle unter Kontrolle.

Zwei Bewohner klagten über Atembeschwerden und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Hitze des Feuers hat seine Spuren hinterlassen. Stromkabel sind in einem Umkreis von 100 Metern geschmolzen und der Putz blättert von den Wänden und der Decke.

Ursache war der Brand dreier Fahrzeuge in der Tiefgarage des großen Gebäudekomplexes. Durch die Rauchgase sind jedoch auch alle anderen Autos in der Tiefgarage Totalschaden - sie sind völlig verrußt.

Das Betreten wurde von der Polizei untersagt und alle Zugänge versiegelt. Auf die Suche nach Spuren geht im Anschluss an die Löscharbeiten nicht nur die Kriminalpolizei, sondern auch die Brandfahnder.

In der näheren Umgebung hat es in der letzten Zeit öfter gebrannt. Die Aufgabe der Beamten ist es nun zum einen die Brandursache herauszufinden und zum anderen festzustellen, ob es einen Zusammenhang mit den anderen Bränden gibt.

Nach ersten Einschätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden wohl mehrere einhunderttausend Euro.