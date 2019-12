Burgweinting: Anwohnerbefragungen zu Einbrüchen

Heute Nachmittag wandte sich die Kriminalpolizei Regensburg an die Anwohner in Burgweinting, nachdem es vergangene Woche zu mehreren Einbrüchen gekommen war.

Am Mittwoch, 18.12.2019, führte die Polizei am frühen Nachmittag Anwohnerbefragungen im Süden von Regensburg durch, um weitere Hinweise zu den Einbrüchen vom 12.12.2019 zu bekommen. Dabei sprachen Beamte der Bereitschaftspolizei mit Bewohnern und Passanten, um festzustellen, ob in den letzten Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet worden waren.

Bei den Einbrüchen von vergangenen Donnerstag hatten sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu Wohnungen verschafft und überwiegend Bargeld erbeutet.

Mit der Befragung sollen die Bürger gleichzeitig sensibilisiert werden. Grundsätzlich wird geraten, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort an die Polizei zu wenden. Sie ist rund um die Uhr unter 110 zu erreichen.

Derzeit finden in ganz Oberpfalz verstärkt Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität statt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt in Burgweinting die Ermittlungen und nimmt Hinweise telefonisch unter 0941/506-2888 entgegen.

Erstmeldung der Polizei:

Am Donnerstag, 12.12.2019, zwischen 17:00 Uhr und 24:00 Uhr, kam es zu mehreren Einbrüchen, besonders im Bereich Burgweinting. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten gewaltsam in die Wohnungen und erbeuteten im Gesamten einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Aus einem Haus im Westen von Regensburg sowie aus einem Firmengebäude in Sinzing konnten die Unbekannten nichts erbeuten.

Der Gesamtsachschaden liegt bei knapp 3000 Euro.

Gegen 17:00 Uhr wurden zwei Männer in der Käthe-Kollwitz-Straße in Burgweinting gesehen. Sie wurden wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre, osteuropäische Sprache, sie trugen Jacken mit Kapuzen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat in den Fällen die Ermittlungen übernommen. Wer hat die beiden Männer gesehen und kann weitere Angaben zu ihnen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.