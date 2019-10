Burglengenfeld: Toter gefunden – Kripo ermittelt

Heute Vormittag ist in Burglengenfeld ein toter Mann gefunden worden. Zuerst hat ein Mitarbeiter einer Spedition auf dem Firmengelände einen fremden LKW entdeckt. Ganz in der Nähe war auch noch Blut. Die Polizei Burglengenfeld hat dann auf dem Gelände einen Toten gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Noch ist nicht klar, wer der Mann ist und warum er gestorben ist. Das sollen jetzt Rechtsmediziner in Erlangen klären.

Die Mitteilung der Polizei:

Am 24.10.2019, in den Vormittagsstunden, wurde auf dem Firmengelände einer Spedition in der Dieselstraße ein firmenfremder Lkw aufgefunden. In unmittelbarer Nähe des Lkw konnte eine größere Menge Blut festgestellt werden. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen führten zu einer unbekannten männlichen toten Person. Diese konnte unweit des Sattelzuges auf dem Firmengelände aufgefunden werden. Die Hintergründe zu den Todesumständen sind noch unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Amberg ordnete die Hinzuziehung von Rechtsmedizinern aus Erlangen an, um Aufschluss zu den näheren Todesumständen zu erhalten.

Polizeimeldung/MF