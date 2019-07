Bürgerenergiepreis: Energiewende-Projekte mit Vorbildcharakter gesucht

Energiehelden in der Oberpfalz aufgepasst: Noch bis zum 8. Juli läuft die Bewerbungsfrist für den Bürgerenergiepreis. 10.000 Euro warten auf engagierte Oberpfälzer, die sich in ihrem Umfeld für die Energiezukunft stark machen. Der Bürgerenergiepreis wird vom Bayernwerk in Kooperation mit der Regierung der Oberpfalz zum sechsten Mal vergeben.

Alle Oberpfälzer Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich direkt beim Bayernwerk für den Bürgerenergiepreis zu bewerben. Gewinnen können Privatpersonen, Vereine, Kindergärten oder auch Schulen, die mit pfiffigen und außergewöhnlichen Ideen und Maßnahmen einen Impuls für die Energiezukunft geben.

„Der Bürgerenergiepreis richtet sich an alle, die einen Beitrag für die lokale Energiezukunft leisten“, erklärte Ingo Schroers, Mitglied der Geschäftsleitung der Bayernwerk Netz GmbH, im April beim Auftakt. Eingereicht werden können Projekte, die entweder in Planung sind, im laufenden Jahr begonnen haben oder aufgrund ihrer inhaltlichen Qualität nach wie vor Bestand haben. Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Geschäftszweck unterstützen.

Christoph Reichert, Regierungsvizepräsident der Oberpfalz, rief zum Start der Bewerbungszeit zur Teilnahme am Bürgerenergiepreis auf: „Bei uns in der Oberpfalz gibt es viele Initiativen, aber man muss immer wieder darauf aufmerksam machen und auch Vorbilder präsentieren und auszeichnen, so wie es der Bürgerenergiepreis seit vielen Jahren erfolgreich macht.“ Für eine hohe Teilnehmerzahl setzt der Regierungsvizepräsident – wie in der Vergangenheit unter Beweis gestellt – auf die Ideenvielfalt der Oberpfälzer Bürger.

Der Bürgerenergiepreis wird regelmäßig sowohl in der Oberpfalz als auch in den Regierungsbezirken Ober- und Niederbayern, sowie in Unter- und Oberfranken vergeben. Videos der bisherigen Sieger sind im Bayernwerk-Kanal auf YouTube zu finden.

Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen zum Bürgerenergiepreis sind im Internet auf der Bayernwerk-Seite unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden.

Die Bewerbungsfrist läuft bis Montag, 8. Juli 2019. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury drei Preisträger aus.

Pressemitteilung Bayernwerk