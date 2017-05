Die Buchbinder Legionäre Regensburg haben beide Partien am Wochenende gegen die Mannheim Tornados verloren. In Spiel 1 hagelte es eine 2:10-Niederlage und die zweite Partie endete denkbar knapp mit 0:1. Durch diese beiden Pleiten müssen die Regensburger jetzt um die Playoff-Plätze bangen. In der Tabelle stehen die Legionäre auf dem 6. Tabellenplatz.

CS