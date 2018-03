Buchbinder Legionäre stehen vor der Generalprobe

Zwei Siege für die Buchbinder Legionäre im Trainingslager

Ein Tross von 48 Mann der Buchbinder Legionäre machte sich am Donnerstag letzter Woche Richtung Barcelona auf, um ein fünftägiges Trainingslager zu bestreiten. Neben etlichen Trainingseinheiten bei frühlingshaften Temperaturen wurden bereits zwei Testspiele gegen Teams aus der spanischen „Division de Honor“ absolviert. Zum Auftakt sprang gegen CSB Sant Boi ein 14:2-Erfolg heraus, gegen CB Viladecans siegten die Oberpfälzer mit 6:2

Bundesliga-Gerneralprobe gegen Berlin Flamingos

Bis auf neun Junioren-Spieler, die zum MLB Spring Tournament (21. bis 29. März) in Barcelona eingeladen sind, treten die Regensburger Baseballer am Mittwoch die Heimreise an. Bereits am Wochenende steht in der heimischen Armin-Wolf-Arena die Generalprobe für die an Ostern startende Bundesligasaison an. Die Mannen von Cheftrainer Kai Gronauer bestreiten gegen den Erstliga-Aufsteiger Berlin Flamingos zwei Testspiele. Gespielt wird am Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Foto: Walter Keller

PM/CS