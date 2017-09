Buchbinder Legionäre: Deutscher Jugendmeister 2017

Im dritten Anlauf haben es die Buchbinder Legionäre endlich geschafft: Sie sind Deutscher Meister Jugend. In einem spannenden und hochklassigen Finale bei der Deutschen U15-Meisterschaft besiegten die Regensburger in der heimischen Armin-Wolf-Arena am Sonntagnachmittag die Stuttgart Reds mit 7:4. Die Mannen von Headcoach Kevin König blieben damit ungeschlagen in diesem Turnier und gaben in fünf Spielen insgesamt nur fünf Runs ab.

Die Buchbinder Legionäre legten im Endspiel los wie die Feuerwehr und gingen bereits im Auftaktinning mit 4:0 in Führung. Danach verpassten es die Hausherren, die Führung auszubauen, und die Stuttgarter machten mit drei Runs im fünften Inning die Partie noch einmal spannend. Direkt im Anschluss schlugen die Regensburger jedoch eiskalt zurück und stellte den alten Vier-Punkte-Abstand wieder her. Die Schwaben bemühten sich noch einmal heranzukommen, mehr als den vierten Punkt zum 7:4-Endstand ließ eine starke Legionäre-Defense nicht zu. In der Gruppenphase am Samstag hatten sich die Buchbinder Legionäre mit drei klaren Siegen gegen die Berlin Rams (35:0), die Mainz Athletics (15:0) und Düsseldorf Senators (13:0) ebenso durchgesetzt wie am Sonntag im Halbfinale gegen die Main-Taunus Redwings (10:1). Auch bei zwei Auszeichnungen sahnten zwei Spieler der Buchbinder Legionäre ab: Lou Helmig wurde als Best Pitcher und Peter Freundorfer als Most Valuable Player geehrt.

Foto: Stefan Müller

PM/CS