Am Samstag, gegen 03:15 Uhr befuhr kam ein 30-Jähriger an der Ortseinfahrt von Nittenau aus bislang nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte an eine Gartenmauer und letztlich gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer und dessen 20jähriger Beifahrer und Bruder, aus dem Landkreis Schwandorf tödlich verletzt.

