Bruck in der Oberpfalz: Kater mit Luftgewehr angeschossen – Zeugen gesucht!

Am Sonntag wurde in Bruck in der Oberpfalz ein Kater mit einem Luftgewehr angeschossen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ereignet hatte sich der Vorfall am Sonntag, den 16.02.20 im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr bis 10:05 Uhr. Der Tatort liegt im Bereich der Hinteren Dorfstraße.

Die Kugel blieb zwischen Fell und Haut stecken und konnte vom Tierarzt entfernt werden.

Wer kann Angaben zu dieser Tat machen oder Hinweise geben?

Meldungen bitte an die Polizei Nittenau unter der Nummer: 09436/9038930.

Polizeimeldung PI Nittendorf