Brand in Amberger Holzverarbeitungsfirma – wohl Millionenschaden

Ein Feuer hat in einer Firma zur Holzverarbeitung in Amberg vermutlich einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Die Löscharbeiten waren am Dienstagmorgen noch nicht beendet, wie die Polizei mitteilte. Eine Polizeistreife hatte den Großbrand in der Nacht bemerkt.

Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich einen angrenzenden Pferdestall. Die Brandursache war zunächst unklar. Ersten Schätzungen zufolge sei ein Millionenschaden entstanden, hieß es seitens der Polizei.

dpa

Der Polizeibericht

Am Dienstag, 24.11.2020, gegen 01:20 Uhr stellte eine Streife den Vollbrand eines Hallendachs in Amberg, Austraße mit. Die Flammen griffen bereits auf eine weitere benachbarte Großhalle, einer holzverarbeitenden Firma über. Derzeit wird der Brand mit einem Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft. Ein angrenzender Pferdestall wurde vorsorglich evakuiert.

Personen kamen bislang nicht zu Schaden. Aussagen zur Brandursache sind derzeit noch nicht möglich. Ersten Schätzungen zufolge entstand Millionenschaden

Die Polizeiinspektion Amberg und die Kriminalpolizei Amberg haben Ermittlungen aufgenommen.

Polizeibericht PP Oberpfalz