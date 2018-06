Brand einer Garage in der Otto-Baumann-Straße

Das Bistum Regensburg trauert um Domprobst Anton Wilhelm. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er am Freitagmorgen gestorben. Die Aussegnung findet am heutigen Freitag, 15.06., …

Das Bistum Regensburg trauert um Domprobst Anton Wilhelm. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er am Freitagmorgen gestorben. Die Aussegnung findet am heutigen Freitag, 15.06., …

Bistum Regensburg trauert um Dompropst Anton Wilhelm Das Bistum Regensburg trauert um Domprobst Anton Wilhelm. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er am Freitagmorgen gestorben. Die Aussegnung findet am heutigen Freitag, 15.06., …

Bistum Regensburg trauert um Dompropst Anton Wilhelm Das Bistum Regensburg trauert um Domprobst Anton Wilhelm. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er am Freitagmorgen gestorben. Die Aussegnung findet am heutigen Freitag, 15.06., …

Bistum Regensburg trauert um Dompropst Anton Wilhelm Das Bistum Regensburg trauert um Domprobst Anton Wilhelm. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er am Freitagmorgen gestorben. Die Aussegnung findet am heutigen Freitag, 15.06., …