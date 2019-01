Brände im Landkreis Kelheim – Zusammenfassung

Vierter Brand: Rohr in Niederbayern

Am Neujahrstag stand in Rohr ein Geräteschuppen in Flammen. Gegen 15:40 Uhr wurde die Feuerwehr an die Einsatzstelle gerufen. Der Schaden konnte auf ein Minimum begrenzt werden. Auch hier war die Brandursache zunächst unklar.