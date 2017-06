In Regensburg wird am morgigen Samstag, 01.07.2017 eine Fliegerbombe am Neubaugebiet „Das Dörnberg“ entschärft. Für den agilis-Verkehr bedeutet dies Ausfälle im Abschnitt Regensburg-Prüfening bis Regensburg Hbf (und Gegenrichtung) von ca. 11:50 Uhr bis vsl. 14:20 Uhr. Sollte die Entschäfung der Fliegerbombe längere Zeit andauern, so wird das Konzept entsprechend verlängert.

Betroffen sind die Züge:

Linie Ulm – Neufahrn:

as86783, as86785 von Ulm Hbf nach Eggmühl

ag84361 von Ulm Hbf nach Neufahrn

as86786, as86788 von Eggmühl nach Ulm Hbf

ag84362 von Neufahrn nach Ulm Hbf

Linie Neumarkt – Plattling:

ag84193, ag84195, ag84197 von Neumarkt nach Plattling

ag84192, ag84194, ag84196 von Plattling nach Neumarkt

Ersatzhalte:

Regensburg Hbf : am Busbahnhof (vor Burger-King)

: am Busbahnhof (vor Burger-King) Regensburg-Prüfening: Bushaltestelle am Rennplatz

Hier finden Sie den Plan im Detail.

Die genannten Züge entfallen von Regensburg-Prüfening bis Regensburg Hbf (bzw. entgegengesetzt). Ab ca. 11:50 Uhr verkehren auf diesem Abschnitt Busse der Firma Sammüller im Pendel. Eine Fahrradmitnahme ist in den Bussen nicht möglich; Fahrgäste mit Fahrrad werden gebeten, den Abschnitt mit ihrem Rad zurückzulegen.

Alternativ erreichen Sie den Bahnhof Regensburg-Prüfening auch mit der RVV-Buslinie 1.

Aufgrund der Situation muss auf den betroffenen Linien mit Verspätungen sowie Anschlussverlusten gerechnet werden. Wählen Sie nach Möglichkeit eine frühere Reiseverbindung oder umfahren Sie den betroffenen Abschnitt.“

Video: So haben wir am Donnerstag über die Anstehende Entschärfung/Entsorgung der Bombe und die nötige Evakuierung der JVA berichtet.

Pressemitteilung/MF