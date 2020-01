Bogen: Im Kreisverkehr falsche Richtung genommen, Unfall verursacht und geflüchtet

Am Mittwoch gegen 07.30 h befuhr ein Straubinger mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Kreisstraße von Bogen in Richtung Mitterfels. Am Kreisverkehr bei Kleinlintach fuhr der Mann ordnungsgemäß in den Kreisverkehr ein. Hier kam ihm nun ein bisher unbekannter Pkw-Lenker entgegen, der den Kreisverkehr in falscher Richtung befuhr.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden fuhr der Straubinger dann über die Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er seinen Pkw und ein Verkehrszeichen. Der Falschfahrer, der aus Richtung Autobahnraststätte gekommen war, flüchtete in Richtung Bogen und hinterließ einen geschätzten Schaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Pkw-Lenker und seinem Fahrzeug geben?

Polizeimeldung