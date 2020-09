BMW Group: Neues Schulungsfahrzeug für Berufsbildungswerk Abensberg

Im Berufsbildungswerk Abensberg lernen junge Menschen für das Berufsleben – und das soll natürlich mit der modernsten Technik funktionieren. Die BMW-Group hat für die angehenden Fachpraktiker KFZ-Mechatronik ein Fahrzeug zu Schulungszwecken gespendet. Die Freude im Berufsbildungszentrum Abensberg, dem einzigen in Ostbayern, war sehr groß. Das Fahrzeug soll den angehenden Fachpraktikern ganz abseits von Lehrbüchern und virtuellen Fahrzeugen am echten Objekt die komplexen Inhalte im Automobilbereich verständlich machen. Die jungen Menschen im Berufsbildungswerk haben unterschiedliche Benachteiligungen oder Behinderungen.

Die Pressemitteilung aus Abensberg

„Das neue Schulungsfahrzeug ist der Hammer“, so David Z., ein angehender Fachpraktiker für Kraftfahrzeugmechatronik im Berufsbildungswerk Abensberg. Auszubildende können ab sofort mit modernster Technik arbeiten. Gestern übergab Reinhard Eberl, Leiter Personalwesen BMW Group Werk Regensburg und Wackersdorf, zusammen mit Wolfgang Wachendorf, Manager Aftersales BMW Vertriebsregion Bayern und Mario Flacke, Filialleiter Autohaus Hofmann Abensberg, dem Berufsbildungswerk in Abensberg einen BMW 116 d zu Schulungszwecken.

Modernste Technik für die Ausbildung im Berufsbildungswerk

Walter Krug, Gesamtleiter B.B.W. St. Franziskus Abensberg, begrüßte die Gäste mit den Worten: „Mit dem Fahrzeug können wir unsere angehenden Fachpraktiker KFZ – Mechatronik mit der modernsten verfügbaren Technik vertraut machen und damit eine hochwertige und zukunftsorientierte Berufsausbildung gewährleisten“, und dankte für die großartige Spende. „Wir sind eine Komplexeinrichtung der beruflichen Rehabilitation. Alle der uns anvertrauten jungen Menschen bringen unterschiedliche Behinderungen und Benachteiligungen mit. Sie fallen im herkömmlichen Schulsystem oft vom Tellerrand und sind für eine Ausbildung im Betrieb eine Überforderung. Bei uns stehen sie dagegen im Mittelpunkt. Wir bieten den jungen Menschen eine berufliche Qualifizierung und machen sie fit für den Arbeitsmarkt. Gerade mit diesem Schulungsfahrzeug können wir die Ausbildung im KFZ Bereich unter reellen Bedingungen gewährleisten“, so Walter Krug erläuternd. „Die großartige Spende ist für uns und unsere Auszubildenden eine tolle Unterstützung und vor allem eine große Wertschätzung“, ergänzte Walter Krug.

Gesellschaftliche Verantwortung für den Bildungsbereich

Für die BMW Group hob der Personalleiter des Werkes Regensburg, Reinhard Eberl, die gesellschaftspolitische Verantwortung des Unternehmens hervor. „Für uns ist der heutige Anlass ein Herzensanliegen. Es freut uns natürlich sehr, dass wir heute einen Beitrag für die exzellente Aus- und Weiterbildung des Berufsbildungswerks Abensberg leisten können.

Mit der Übergabe dieses BMW 116d, eröffnen wir gerne die Chance, theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden und zu vertiefen. Mit Lehrbüchern und virtuellen Fahrzeugen allein lassen sich die immer komplexer werdenden Inhalte im Automobilbereich kaum nachhaltig verstehen und beherrschen. Dieses Premiummodell ist konsequent in Richtung emissionsarme Mobilität entwickelt worden, es leistet 116 PS und erfüllt die Anforderungen der neuesten Abgasnorm Euro 6d Temp.“ Eberl ergänzt: „Investitionen in die Ausbildung und in das Wissen zukünftiger Fachkräfte sind entscheidend für unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit“.

Dabei wendet sich Reinhard Eberl besonders an die jungen Leute: „Erfolg kommt nicht von ungefähr. Es steckt immer eine Menge Arbeit dahinter – auch bei BMW. Investiert in euren Beruf und ihr werdet erfolgreich sein“, so Reinhard Eberl bekräftigend.

An der feierlichen Übergabe in der Ausbildungswerkstatt des Berufsbildungswerkes nahmen auch die Auszubildenden der KFZ-Berufe, Lehrkräfte der Berufsschule, Ausbildungsleiter David Arnold und Percy Kostka, Bereichsleiter der technischen Berufe, teil. Karl Bräumann, B.B.W. Ausbilder im KFZ Bereich, ist vom neuen Wagen begeistert: „Mit dem Fahrzeug können wir unsere angehenden Fachpraktiker mit der hochmodernen Technik vertraut machen. Wir können fiktive Kundenbeanstandungen bzw. Fahrzeugfehler nachstellen, um Reparaturen für die Auszubildende realitätsnah abzubilden. Und wir können Messwerte und Codierungen auslesen – für uns ist es eine absolute Bereicherung“, so Bräumann freudestrahlend.

Aktuell befinden sich vier junge Männer in der Ausbildung zum Fachpraktiker KFZ- Mechatronik im B.B.W., der erst seit 2019 im Berufsbildungswerk angeboten wird. David Zimmermann, Auszubildender im 2. Lehrjahr, bedankte sich im Namen aller anwesenden Lehrlinge: „Wir sind alle mega begeistert, so ein tolles Auto, jetzt können wir alles ausprobieren und testen – der BMW ist der Wahnsinn“!