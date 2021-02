Blutspende im März: Blutspendedienst empfiehlt Nutzung der App

Sie möchten etwas Gutes tun und Blut spenden? Im März ist das möglich: Es wird mehr als 350 Blutspende-Termine geben! In Corona-Zeiten empfiehlt der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes dazu, die eigens entwickelte Blutspende-App zu nutzen. Es handelt sich um einen digitalen Spenderservice, mit dem man alle wichtigen Informationen im Blick behalten kann. Die nächsten Termine in Stadt und Landkreis Regensburg hat der Blutspendedienst ebenfalls veröffentlicht. So können Sie am 2. März in Schierling Blut spenden, oder am 5. März in Pfatter. Weitere Termine finden Sie unten.

Die Mitteilung des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes

Eine dynamische, turbulente Zeit wie diese verlangt ein hohes Maß an Flexibilität. Angesichts der aktuellen Situation und der sich schnell wandelnden Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus, empfiehlt der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) die gemeinsam mit den DRK-Blutspendediensten entwickelte Blutspende-App. Mehr als 100.000 Lebensretter im Freistaat zählen bereits zu den aktiven Nutzern, bundesweit sind es über 450.000. Ziel ist es auch hier, die Blutspende so einfach wie möglich zu gestalten und relevante Informationen tagesaktuell sowie individuell zugänglich zu machen.

Wann kann ich wieder Blut spenden? Welche Maßnahmen greifen aktuell? Wann ist der nächste Termin und wo findet er statt? Welche Erfahrungen haben andere Spenderinnen und Spender gemacht? Mit der Blutspende-App, dem digitalen Spenderservice, behalten Nutzerinnen und Nutzer die Blutspende-Informationen immer im Blick. Die Blutspende-App ist sowohl für Vollblut-, als auch für Plasma- und Thrombozytenspender geeignet und steht kostenfrei (für iOS und Android) im App- bzw. Playstore zum Download zur Verfügung. Alle Information dazu finden sich zudem auf www.blutspendedienst.com/blutspendeapp.

Für den Monat März bietet der BSD zahlreiche Möglichkeiten, einen unersetzlich wertvollen Beitrag zum Erhalt der aktuell guten Aufkommenslage zu leisten. Nur durch kontinuierliches Engagement der Menschen in Bayern kann die Versorgung auch weiterhin aufrechterhalten werden.

Die geplanten Blutspende-Termine für März finden Sie unten.

Alle Termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen rund um das Thema Blutspende in Zeiten von Corona sind unter 0800 11 949 11 zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr oder unter www.blutspendedienst.com tagesaktuell abrufbar. Es wird aufgrund der aktuellen Situation dringend empfohlen, kurz vor dem Blutspendetermin nochmals mittels genannter Möglichkeiten zu prüfen, ob und wann der Termin stattfindet.

Die aktuellen Termine im Raum Regensburg

Dienstag

02.03.2021 84069 Schierling

Jakob-Brand-Str. 5 16:30 Uhr – 20:00 Uhr

Mittelschule, Mehrzweckhalle Freitag

05.03.2021 93102 Pfatter

Jahnstr. 26 17:00 Uhr – 20:00 Uhr

Grundschule Dienstag

16.03.2021 93053 Regensburg

Franz-Josef-Strauß-Allee 22 12:45 Uhr – 19:00 Uhr

Jahnstadion, Parken: P1 Dienstag

23.03.2021 93170 Bernhardswald

Kreuther Str. 22 16:00 Uhr – 20:00 Uhr

Grundschule Montag

29.03.2021 93176 Beratzhausen

Schulweg 8 16:30 Uhr – 20:00 Uhr

Gottfried-Kölwel-Grundschule, Turnhalle Dienstag

30.03.2021 93155 Hemau

Mönchsbergweg 1 15:00 Uhr – 20:00 Uhr

Grund- und Mittelschule, Aula Blutspende in Corona-Zeiten: Die Fakten