Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Einfamilienhaus in Alteglofsheim ist in der Nacht zum Samstag blutig zu Ende gegangen. Die Männer im Alter von 29 und 53 Jahren seien beide verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen, sie befänden sich im Krankenhaus. «Der 29-Jährige hat offenbar schwere Verletzungen erlitten, der 53-Jährige hingegen wohl leichtere Verletzungen», teilte der Sprecher nach ersten Erkenntnissen mit. Genaueres könne man zum Zeitpunkt noch nicht sagen.

Die Beamten hätten in dem Haus des 53-Jährigen, wo der Streit stattgefunden habe, zwei Messer gefunden – ob diese bei der Auseinandersetzung zum Einsatz gekommen seien, sei allerdings noch ungewiss, sagte der Sprecher weiter. Und auch, ob die beiden Männer sich kennen und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, sei noch nicht geklärt. Die Kripo ermittele mit Hochdruck.

dpa