Blaibach: Gast randaliert

Am Samstag, 15.12.2018, 01.06 Uhr, randalierte ein alkoholisierter 42-Jähriger in einer Pizzeria in der Steinstraße und beleidigte die Eigentümerin, nachdem sie ihn aus dem Lokal verwiesen hatte. Der Gast weigerte sich, zu gehen, weswegen es zu einem Gerangel mit dem Wirt kam. Auch nach Eintreffen der Polizei konnte der Gast nicht beruhigt werden, er wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte und bespuckte er die eingesetzten Beamten. Der 42-Jährige zeigte auch den Wirt an, weil ihn dieser angeblich mehrfach mit der Faust geschlagen hat. Den Rest der Nacht verbrachte der Randalierer im Gewahrsam der Polizei.

Von Martin Straler