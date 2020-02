Blaibach: Faschingszug am kommenden Sonntag

Am Sonntag dem 23. Februar findet wieder der große Faschingszug in Blaibach statt. Um 13:30 wird zum Standkonzert der Blaskapelle Weißenregen geladen, ab 14:00 Uhr macht der Gaudiwurm die Straßen unsicher.

Für Faschingsfreunde geht es am kommenden Sonntag in Blaibach im Landkreis Cham wieder hoch her. Um 14:00 Uhr macht sich der Faschingszug auf den Weg, Start ist am Haus des Gastes. Die Strecke führt von der Bahnhofstraße über den Kirchplatz, die Steinstraße und die Chamer Straße. An der Einmündung zur Umgehungs- und Kreisstraße wendet der Zug und legt die gleiche Strecke erneut zurück, ehe er am Haus des Gastes endet. Alle Zuschauer und Anwohner werden gebeten an diesem Tag entlang des Streckenverlaufs keine Fahrzeuge abzustellen und sonstige Hindernisse von den Straßenrändern zu entfernen. Für musikalische Begleitung sorgt die Blaskapelle Weißenregen und der Spielmannszug Blaibach. Nach dem Umzug sind alle Eltern und Kinder zum Kinderfasching der Feuerwehr Blaibach ins Haus des Gastes eingeladen.

Vor und während des Faschingszuges können sich die Besucher an den Ständen der Ortsvereine mit Brotzeiten, sowie kalten und warmen Getränken stärken. Zudem werden 3.000 Waffeln mit dem Blaibach-Logo verschenkt.