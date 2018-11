Bistum Regensburg: Neuer Dompropst

Das Bistum Regensburg bekommt einen neuen Dompropst. Wer das wird und was ein Dompropst überhaupt macht?

Bischof Dr. Rudolf Voderholzer hat Domkapitular Prälat Dr. Franz Frühmorgen zum neuen Dompropst für das Bistum Regensburg ernannt. Das gab der Regensburger Oberhirte im Rahmen des Pontifikalamtes zum Hochfest des heiligen Wolfgangs am Mittwochabend (31.10.2018) in der Basilika St. Emmeram bekannt. Dr. Franz Frühmorgen folgt als neuer Dompropst damit seinem Vorgänger Prälat Anton Wilhelm, der am 15. Juni 2018 verstarb. Der Amtsantritt von Prälat Dr. Frühmorgen als neuer Dompropst beginnt mit der offiziellen Installation im Rahmen der feierlichen Pontifikalvesper zur Eröffnung des Advents am Samstag, 1. Dezember 2018 um 15:00 Uhr im Regensburger Dom St. Peter. Alle Gläubigen sind zur Mitfeier herzlich eingeladen. „Ich danke dem Bischof und dem Domkapitel für das Vertrauen und werde das Meine tun, die Aufgaben wie schon der leider viel zu früh verstorbene Prälat Anton Wilhelm in kollegialer Verbundenheit mit dem Domkapitel zu erfüllen“, so Prälat Dr. Franz Frühmorgen.

Prälat Dr. Franz Frühmorgen