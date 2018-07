Bistum Regensburg: 6499 Kirchenaustritte im Jahr 2017

6499 Katholiken haben im vergangenen Jahr im Bistum Regensburg ihren Austritt aus der Kirche erklärt. Das Bistum hat diese Zahl heute mitgeteilt. Gleichzeitig gibt man an, dass man dies sehr bedauert.

Im Jahr 2016 hatten noch knapp 150 Katholiken weniger der Kirche den Rücken gekehrt.

Die Diözese, die eine Gemeinschaft vieler aktiver und engagierter Christen sei und auch in Zukunft verstärkt sein möchte, bedauere jeden einzelnen Austritt zutiefst. Gleichzeitig respektiere man aber jede Entscheidung, die dazu geführt hat. Allerdings wollen sich die Verantwortlichen mit der Situation auch nicht abfinden.

Die Mitteilung des Bistums:

Im Bistum Regensburg leben 1.166.109 Katholiken. Der Austritt entspricht einer Quote von 0,557. Das bedeutet, dass pro 1000 Katholiken gut 5 ihren Austritt erklärt haben. Mit dieser höchst bedauerlichen Situation möchte sich die Kirche von Regensburg nicht abfinden. Deshalb hat sie in diesem Jahr erneut die Aktion Kirchenaustrittstelefon gestartet: Vertreter des Bistums stehen am Telefon zur Verfügung. Die Aktion geht von 20. Juli bis 31. August.

Die Austrittszahlen werden an diesem Freitag, 20. Juli, für alle Diözesen in Deutschland bekanntgegeben. Auch hier gilt: Alle Diözesen bedauern jeden einzelnen Austritt. Was Bayern betrifft, liegen die Bistümer Passau und Regensburg am unteren Ende der gesammelten Austrittsquoten (0,55). Es folgen Würzburg (0,6), Eichstätt (0,65), Bamberg (0,71), Augsburg (0,72) und München (1,06). Die durchschnittliche Austrittsquote in Bayern liegt bei exakt 0,75. Das bedeutet, dass im vergangenen Jahr in Bayern im Schnitt zwischen 7 und 8 von 1000 Personen aus der Kirche ausgetreten sind. In der Erzdiözese Freiburg, einem der größten Bistümer in Deutschland, liegt die Quote bei 0,78 Prozent.

Austrittsgedanken: Telefonhotline eingerichtet

Personen, die sich mit dem Gedanken eines Austritts tragen, sind daher herzlich eingeladen, anzurufen bei:

1) Diakon Michael Weißmann, Regensburg: Telefon 0151 73029484

Diakon Weißmann leitet die Caritas im Bistum Regensburg. Aufgrund vieler Erfahrungen in der Klinikseelsorge und einer eigenen Gesprächsausbildung im Rahmen der Eheberatung hat er bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der Aktion Austrittstelefon viele gute Erfahrungen gemacht.

2) Pfarrer Georg Flierl, Tirschenreuth: Telefon 09631-1451; info(at)pfarrei-tirschenreuth.de

Pfarrer Flierl ist ein langjähriger Seelsorger, der nahe bei vielen Menschen ist und wirkt und sich einer großen Beliebtheit erfreut.

3) Regionaldekan Manfred Strigl, Windischeschenbach: Telefon 0151 26151375, 09681/400150; manfred.strigl(at)haus-johannisthal.de.

Herr Strigl ist Leiter des Exerzitienhauses Johannisthal. Dort hat er seit Jahren mit vielen Menschen zu tun, die kommen und die gehen.

Es ist uns wichtig, darauf hinzuweisen: Bei allen Gesprächen unterliegen die genannten Gesprächspartner der Verschwiegenheitspflicht! Personen, die in den vergangenen Jahren bei der Aktion mitgewirkt haben, erklärten kürzlich: „Im Ergebnis waren fast alle Anrufe für beide Seiten zufriedenstellend, auch wenn nicht unbedingt eine Lösung herauskam. Das Gespräch ist aber immer schon der Boden, auf dem der Weg zu einer Lösung gegangen werden kann.“

Pressemitteilung/MF