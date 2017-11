Bis 22. November: Heimspiel Filmfest in Regensburg

Unter dem Motto „Die besten Filme in den Besten Kinos in Regensburg“ zeigt man in diesem Jahr zum Beispiel im Ostentor, in der FilmGalerie, oder im Akademiesalon ganz unterschiedliche Werke. Von Metropolis bis It Comes At Night sind dabei unterschiedlichste Filme vertreten.

Mehr Informationen und das vollständige Programm finden Sie unter www.heimspiel-filmfest.de.

MF