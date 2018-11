Bill Greenfield verlängert bei den Legionären

Die Buchbinder Legionäre freuen sich über die Zusage von Bill Greenfield, auch 2019 für den Regensburger Baseball-Bundesligisten auflaufen zu wollen.

Der 24-jährige US-Amerikaner mit irischem Pass hatte bereits bei seinem Abschied am Ende dieser Saison den Wunsch geäußert, nach Regensburg zurückzukehren. Nach Gesprächen mit dem neuen Legionäre Head-Coach Tomas Bison in den letzten Tagen wurde schnell eine Einigung über eine Weiterverpflichtung von Bill Greenfield erzielt. Bison war von der Einstellung des linkshändigen Pitchers und dessen Leistung in der vergangenen Saison sehr angetan.

Auch Vorstand Armin Zimmermann freut sich über den Rückkehrer: „Wir haben mit Billy dieses Jahr sehr gut zusammengearbeitet und freuen uns, dies auch in 2019 zu tun. Nachdem klar war, dass Tomas Bison ihn im Team haben möchte, war die Entscheidung für uns als Vorstand einfach.“

© Foto: Stefan Müller

Pressemitteilung Legionäre