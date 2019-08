Bierprobe zum Riedenburger Volksfest 2019

Nächste Woche Freitag, am 23. August 2019 startet das Riedenburger Volksfest 2019! Nach gutem alten Brauch ist das zum Ausschank kommende Bier auf seine Qualität hin geprüft worden und hat natürlich bestanden!

3 Tage lang wird in Riedenburg ordentlich gefeiert. Los geht’s am Freitag um 17:30 Uhr mit einem Standkonzert am Riedenburger Marktplatz mit anschließendem Volksfestauszug.

Am Freitag findet ab 20 Uhr die Wahl der 50. (!) Drei-Burgen-Königin statt und es entscheidet sich, an wen die amtierende Regentin Anna Wirth Schärpe und Diadem weiterreichen darf. Auch in diesem Jahr dürfen wieder alle Besucher des Festzeltes fleißig mit abstimmen, wer die zukünftige Drei-Burgen-Königin wird.

Zur Teilnahme aufgerufen sind alle Mädchen der Großgemeinde Riedenburg, die am 23. August 2019 mindestens 16 Jahre alt sind. Sollten Sie junge Damen kennen, die diese Voraussetzungen erfüllen, bittet die Stadt Riedenburg Sie, diese anzusprechen und für eine Beteiligung an der Wahl zu werben. Für Ihr Engagement sagt die Stadt schon jetzt herzlichen Dank.

Auf die Gewinner warten attraktive Geldpreise im Wert von 250,- €, 150,- € und 50,- €. Doch bereits die Teilnahme ermöglicht den Mädchen einen einzigartigen Freiflug über das Altmühltal. Darüber hinaus erhalten alle Kandidatinnen 100,- € Startgeld und Volkfest-Gutscheine.

Wenn Sie also jemanden kennen, der eine unvergessliche Volksfestsaison 2019/2020 erleben möchte, freut sich Julia Wiese über einen Anruf (Tel.: 09442/9181-36) oder eine kurze E-Mail (julia.wiese@riedenburg.de).

Das gesamte Programm:

Pressemitteilung Stadt Riedenburg