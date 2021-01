Biburg bei Siegenburg: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Am 30.01.2021, gegen 15:00 Uhr, geriet ein 43-jähriger Mann aus dem östlichen Landkreis Kelheim, welcher mit seinem Pkw VW, in Richtung Siegenburg unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Suzuki, welcher mit drei Personen besetzt war.

Der Unfallverursacher und der entgegenkommende, 37-jährige Pkw Fahrer, wurden bei dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie mussten durch die freiwillige Feuerwehr, mittels technischem Gerät, aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Die beiden weiteren Personen in dem Suzuki, eine 39-jährige Frau und ein 7-jähriges Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 37-jährige Mann, welcher aus dem südlichen Landkreis Kelheim kommt, wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus geflogen. Der 43-jährige Unfallverursacher wurde mit dem Rettungswagen ebenfalls in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 50.000,- Euro. Die Bundesstraße ist vermutlich noch bis 18:30 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Ableitung ist eingerichtet.

Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen.

Polizeiinspektion Mainburg