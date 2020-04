BFV: Saison soll im September fortgesetzt werden

Der Bayerische Fußballverband möchte die Saison bei den Amateuren im September fortsetzen.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) macht sich in der Coronavirus-Krise für eine Fortführung der Saison bei den Amateuren ab dem 1. September stark. Dies soll den Vereinen vorgeschlagen werden, sofern staatliche Vorgaben dies erlauben würden, erklärte BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher am Freitag bei einer Video-Konferenz. Im Fall eines Abbruchs oder einer Annullierung der Saison bestehe zum Beispiel ein Haftungsrisiko des Verbandes. «Wir wollen möglichst keine Entscheidungen am Grünen Tisch», sagte BFV-Chef Rainer Koch. Für den Landesverband gebe es «keine Alternative» zu diesem Vorschlag.

dpa