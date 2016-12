Regensburg – Am Dienstagabend haben zwei Täter die Lottoannahmestelle im Einkaufszentrum West in der Agnesstraße ausgeraubt. Um etwa 17:45 Uhr hat ein junges Paar das Geschäft betreten, die 23-Jährige Verkäuferin mit einer Schusswaffe bedroht – und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die beiden Täter, eine männliche Person, ca. 20 Jahre alt, 1,80m groß, bekleidet mit schwarzer Mütze und grauem Schal, schwarzer Bomberjacke, grauer Jogginghose und schwarzen Handschuhen – und eine weibliche Person, ebenfalls ca. 20 Jahre alt, ca. 1,58m groß, mit schwarzen schulterlangen Haaren, bekleidet mit schwarzer Mütze, grauem Schaal, blauer Jeans, schwarzen halbhohen Stiefeln und einer beigen Stofftasche – konnten daraufhin mit einem Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich in unbekannte Richtung fliehen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Überfalls oder der Flucht des Täter-Pärchens. Hinweise an die Kripo Regensburg unter 0941 / 506 – 28 88.

StS