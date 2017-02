Neue Hinweise zu den bewaffneten Raubüberfällen auf Passanten in der Regensburger Innenstadt und auf ein Lottogeschäft im Stadtwesten im Dezember 2016 erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, durch eine Belohnung in Höhe von jeweils 3000 Euro. Zudem bitten die Ermittler um Mitteilungen zu einem Roller und Helmen, die im Stadtwesten in Tatortnähe aufgefallen sind.

Das Bayerischen Landeskriminalamt hat jeweils 3.000 (in Worten: dreitausend) Euro, für zwei Ermittlungskomplexe der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, im Zusammenhang mit bewaffneten Raubüberfällen, ausgelobt.

Ermittlungskomplex Innenstadt:

Tatzusammenhänge sehen die Kriminalbeamten bei drei Überfällen auf Passanten in den Nachtstunden von Dienstag, 20.12.2016 auf Mittwoch, wo der Täter in der Goldenen-Bären-Straße und der Ostengasse zweimal zuschlug sowie in der Nacht von Donnerstag, 22.12.2016 auf Freitag als es in der Vor-der-Tann-Straße zu einem weiteren Überfall kam.

Bei diesen Überfällen bedrohte der Täter seine Opfer jeweils mit einer Schusswaffe und gelangte so an Beute im Gesamtwert von etwa 100 Euro.

Der Täter wurde übereinstimmend wie folg beschrieben:

Scheinbares Alter 25 -35 Jahre

ca. 170 – 175 Zentimeter groß

schlanke-athletische Figur, dunkle kurze Haare

trug Dreitagebart, südländisches Aussehen

bekleidet mit Jeanshose und dunkler Jacke.

Ermittlungskomplex Lottoannahmestelle:

Eine Lottoannahmestelle in der Agnesstraße überfiel am 27.12.2016 gegen 17:45 Uhr ein bislang unbekanntes Pärchen. Auch hier bedrohten die Täter das Opfer mit einer Schusswaffe und gelangten an Beute im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

männliche Person

ca. 25-30 Jahre alt

ca. 180 cm groß

sprach vermutlich mit osteuropäischem Akzent

bekleidet mit schwarzer Bomberjacke, grauer Jogginghose

trug eine schwarze Mütze und einen ist Gesicht gezogenen grauen Schal und schwarze Handschuhe.

weibliche Person

ca. 25 Jahre alt

ca. 160 cm groß

schwarze schulterlange Haare

bekleidet mit blauer Jeanshose und schwarzem knielangen Mantel

trug eine schwarze Mütze und einen ins Gesicht gezogenen grauen Schal und schwarze halbhohe Stiefel mit Pelzüberschlag

Zudem führte die Frau eine beige Stofftasche mit.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich auch Erkenntnisse zu einem silberfarbenen Motorroller, der zur Tatzeit an einem Fußweg zwischen der Agnesstraße und der Clermont-Ferrand-Allee stand. An diesem befanden sich zwei silberfarbene Helme mit rot-schwarzem Muster. Die Kripo Regensburg bittet auch um Hinweise zu Personen, denen der Roller oder die auffälligen Helme zugeordnet werden können.

Derzeit sind keine Zusammenhänge zwischen den beiden Ermittlungskomplexen oder andern Taten erkennbar.

Die Belohnungen sind:

für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen.

werden nur unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt.

sind ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bitten dringen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 0941/506-2888 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Bilder: Vergleichsroller, wie in Tatortnähe im Stadtwesten festgestellt, Vergleichshelm, wie am Roller in Tatortnähe im Stadtwesten befestigt

