Bettler bestiehlt 89-jährige Dame

Gestern Nachmittag (04.11., 14 Uhr) hat ein Bettler eine 89-jährige Dame in Schönhofen bestohlen.

Die an Demenz erkrankte Frau glaubte in der Person ihren Enkel zu erkennen und gewährte Eintritt in ihre Wohnung. Während die ältere Frau ihr Hörgerät suchte, nutzte der Bettler die günstige Tatgelegenheit und entwendete aus der Küche eine aufliegende Geldbörse in der sich Bargeld in Höhe von rund 100 Euro befanden. Der Bettler suchte anschließend das Weite.

Den bislang unbekannten Täter beschreibt die Polizei wiefolgt:

ca. 170 cm groß

schlanke Statur

ca. 25 Jahre alt

osteuropäisches, slawisches Aussehen mit gelbbräunlichem Gesicht und schwarzen Haaren

Es ist davon auszugehen, dass der Bettler zu einer Gruppe gehörte die an diesem Nachmittag im Raum Nittendorf unterwegs waren. Bei wem trat der Mann noch in Erscheinung? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nittendorf unter der Telefonnummer 09404/9514-0 entgegen.

pm/LS